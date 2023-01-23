『ORIHIRO(オリヒロ) オリヒロ 濃密コラーゲンプラセンタ 120g×4個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 20時 04分に出品され04月30日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プラセンタ

【商品名】

ORIHIRO(オリヒロ) オリヒロ 濃密コラーゲンプラセンタ 120g×4個セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.10 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。