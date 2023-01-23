『TOMOUNT 2way コット キャンプ アウトドア ベッド高低兼用 折りたたみ式コット 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝 キャン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 14時 43分に出品され04月26日 14時 43分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMOUNT 2way コット キャンプ アウトドア ベッド高低兼用 折りたたみ式コット 耐荷重150kg 収納ケース付き お昼寝 キャン
【商品説明】
・【2wayコット、高低兼用】製品のアップグレードが成功しました！ お客様からフィードバックされた分解という難題を解決！普通のキャンプベッドと比べて、脚が12本増えたら、ハイ/ローが自由に切り替えられることができます。キャンプベッドの展開サイズ：「ハイ」約:190x
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 19.10 cm
奥行 : 54.10 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8434円
96 入札履歴
終了
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