『東芝 microSDHC/microSDXCメモリカード(MSDAR40Nシリーズ) 256GB MSDAR40N256G【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 41分に出品され03月24日 08時 41分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝 microSDHC/microSDXCメモリカード(MSDAR40Nシリーズ) 256GB MSDAR40N256G



【商品説明】

・RoHS適合

・SDメモリカード規格準拠

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。