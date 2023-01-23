『NICEHAIR ウィッグ ミディアム ボブ 人毛 100% 手植え つむじ 小顔 カール ストレート セミロング ウイッグ レディース か【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 43分に出品され03月09日 22時 43分に終了予定です。即決価格は8,433円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NICEHAIR ウィッグ ミディアム ボブ 人毛 100% 手植え つむじ 小顔 カール ストレート セミロング ウイッグ レディース か



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ NICEHAIR

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