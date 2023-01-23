『Vixen 双眼鏡 ジョイフルシリーズ ジョイフルM7-21×21 12742-9【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 11時 02分に出品され03月29日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,433円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Vixen 双眼鏡 ジョイフルシリーズ ジョイフルM7-21×21 12742-9
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・見掛視界:30.1~48.3
・実視界:4.3~2.3
・1000m先視界:75~40m
・倍率 : 7~21倍
・メーカー型番 :12742-9
・対物レンズ有効径 : 21mm
・プリズム材質:BK7
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 11.80 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8433円
229 入札履歴
終了
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