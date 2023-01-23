『ディスプレイ壁掛け金具 幅660×奥70〜515×高430mm KBK-66S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 17分に出品され03月26日 23時 17分に終了予定です。即決価格は8,433円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 壁面設置で見やすく、省スペースに。壁にピッタリと金具で設置することで耐震性も抜群。左右それぞれ60の角度調整が可能。最大51.5cmまで引き出すことができます。上側10、下側20の調整ができます。※取り付け可能な壁：木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁商品スペック外寸：幅660×奥70〜515×高430mm送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【1 - 4営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。複数購入時は追加送料がかかる場合がございます。…