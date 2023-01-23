トミーヒルフィガーゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF ゴルフウェア ロングパンツ メンズ ロゴテープ 3Dテーパードパンツ THMA255【お歳暮】

商品情報

ウォーム感のある裏起毛トリコット素材を使用。従来のパンツよりヒップ部分にゆとりを出しより立体的になるよう改良したテーパードパンツです。脇のロゴテープがポイントです。

カラー：19GRY、00WHT、10BLK

サイズ：

M（ウエスト76cm、ヒップ101cm、ワタリ32.2cm、膝幅21.2cm、裾幅15.5cm、股上23cm、股下76cm）

L（ウエスト80cm、ヒップ105cm、ワタリ33.5cm、膝幅22cm、裾幅16cm、股上23.5cm、股下76cm）

LL（ウエスト84cm、ヒップ109cm、ワタリ34.8cm、膝幅22.8cm、裾幅16.5cm、股上24cm、股下76cm

※製品によって仕上がりサイズに多少の誤差がありますのでご了承ください。

素材：ポリエステル100％

機能：ストレッチ

原産国：中国





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