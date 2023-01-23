『トミーヒルフィガーゴルフ TOMMY HILFIGER GOLF ゴルフウェア ロングパンツ メンズ ロゴテープ 3Dテーパードパンツ THMA255【お歳暮】』はヤフオクでから05月13日 04時 14分に出品され05月13日 04時 14分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウォーム感のある裏起毛トリコット素材を使用。従来のパンツよりヒップ部分にゆとりを出しより立体的になるよう改良したテーパードパンツです。脇のロゴテープがポイントです。
カラー：19GRY、00WHT、10BLK
サイズ：
M（ウエスト76cm、ヒップ101cm、ワタリ32.2cm、膝幅21.2cm、裾幅15.5cm、股上23cm、股下76cm）
L（ウエスト80cm、ヒップ105cm、ワタリ33.5cm、膝幅22cm、裾幅16cm、股上23.5cm、股下76cm）
LL（ウエスト84cm、ヒップ109cm、ワタリ34.8cm、膝幅22.8cm、裾幅16.5cm、股上24cm、股下76cm
※製品によって仕上がりサイズに多少の誤差がありますのでご了承ください。
素材：ポリエステル100％
機能：ストレッチ
原産国：中国
検索ワード：ズボン ボトムス
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落札価格8432円
647 入札履歴
終了
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