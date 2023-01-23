『ハイテック ウィンタースニーカー HT WT010 AORAKI EXP LITE WP 〔アオラギEXPライトWP〕 防水 防滑 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 07分に出品され03月29日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハイテック ウィンタースニーカー HT WT010 AORAKI EXP LITE WP 〔アオラギEXPライトWP〕 防水 防滑 ブラック



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 5.5 cm

・留め具の種類: レースアップ

・表地: ゴム

・防水

・靴幅: 2E



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 32.29 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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