『フェス ショルダーバッグ 47068 ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 17時 54分に出品され04月22日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェス ショルダーバッグ 47068 ブラウン



【商品説明】

・ショルダー全長:140cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ17cmxヨコ(上部33cmx底部23cm)xマチ14cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・留め具の種類: マグネット

・表地: レザー

・重量:520g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ フェス

ショルダーバッグ

47068

ブラウン