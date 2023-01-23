『フェス ショルダーバッグ 47068 ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 17時 54分に出品され04月22日 17時 54分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェス ショルダーバッグ 47068 ブラウン
【商品説明】
・ショルダー全長:140cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ17cmxヨコ(上部33cmx底部23cm)xマチ14cm
・ポケットの数:3(外側0/内側3)
・留め具の種類: マグネット
・表地: レザー
・重量:520g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8432円
826 入札履歴
終了
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