『プラグマ PRAGMA お財布ポシェット本革ショルダー … (マスタード)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 05時 30分に出品され03月27日 05時 30分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラグマ PRAGMA お財布ポシェット本革ショルダー … (マスタード)



【商品説明】

・お財布ポシェット本革ショルダー

・ストラップの種類: ショルダー， 調節可能



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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お財布ポシェット本革ショルダー

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(マスタード)