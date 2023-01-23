『ミキハウス ホットビスケッツ プレシューズ 73-9302-820 (12cm， マルチカラー)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 35分に出品され03月27日 11時 35分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在340件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス ホットビスケッツ プレシューズ 73-9302-820 (12cm， マルチカラー)
【商品説明】
・ミキハウスのプレシューズ たっちをしはじめたらまずはいていただく、歩くための練習用シューズ・ 適度なグリップ力がある薄くて柔らかい裸足感覚のソールを採用しているので、 はいはいからたっちをし始めた赤ちゃんへ、歩く練習用としておすすめです。
・一年中使いやすい通気性のよいソフトなメッシュ素材を使用しているので、季節を問わず使っていただけます。
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 13.90 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8432円
340 入札履歴
終了
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