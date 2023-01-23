『TR用双輪キャスター付転倒防止バー / MP11120-00-01 ショット加工 ミキ 取寄品 JAN 介護福祉用具【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 50分に出品され03月03日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【病院専用商品】商品名 TR用双輪キャスター付転倒防止バー / MP11120-00-01 ショット加工 歩行関連 車いす その他(車いす) JAN メーカー品番 メーカー名 ミキ 商品仕様