『TR用双輪キャスター付転倒防止バー / MP11120-00-01 ショット加工 ミキ 取寄品 JAN 介護福祉用具【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 23時 50分に出品され03月03日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】商品名 TR用双輪キャスター付転倒防止バー / MP11120-00-01 ショット加工 歩行関連 車いす その他(車いす) JAN メーカー品番 メーカー名 ミキ 商品仕様
タカノ タカノクッション R ブルー 初めて使用する方用 TC-R045-BL
¥ 8432
タカノ タカノクッション R レッド 初めて使用する方用 TC-R045-RD
¥ 8432
シンエイテクノ ダイヤスロープ(段差解消スロープ) 76cm幅(DS 76) - 76-50
¥ 8432
MS-143 転倒防止バー（双輪キャスタ付） / MP11128 1台分 ミキ 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 8432
車椅子 軽量 コンパクト 折りたたみ 車イス 車いす 簡易車椅子 介助型 介護用 介助用 介助式 介護 アルミ スロープ 小型 折り畳み 介助 持ち運び 幅37cm
¥ 8432
RODANNYアウトドアチェア 折りたたみ椅子 超軽量 コンパクト キャンプ 椅子耐荷重150kg コンパクト イス 椅子 収納袋付属 お釣
¥ 8431
Ruedamann 高4? 奥行20? 耐荷重650Kg 段差解消スロープ 天然ゴムスロープ 段差ゴムスロープ 道路段差スロープ 車椅子介護
¥ 8431
Ruedamann 高4? 奥行20? 耐荷重650Kg 段差解消スロープ 天然ゴムスロープ 段差ゴムスロープ 道路段差スロープ 車椅子介護
¥ 8431
ドクターエルEX クッション 黒 縦390mm×幅410mm×厚さ57mm(最高厚)
¥ 8429
Ryomax ザ・シート50 CX-07009-BL ブルー
¥ 8428
シンエイテクノ ダイヤスロープ(段差解消スロープ)10° 80cm幅(DS10/80) - 80-40
¥ 8428
エクスジェル (EXGEL) バッククッション ロータイプ BAC01-BK
¥ 8422
家具 タカノ タカノクッション R レッド 背もたれ用 TC-R010-RD
¥ 8408
シンエイテクノ ダイヤスロープ(段差解消スロープ)10° 80cm幅(DS10/80) - 80-40
¥ 8406
Ryomax ザ・シート50 CX-07009-BL ブルー
¥ 8404
車椅子 軽量 コンパクト 折りたたみ 車イス 車いす 簡易車椅子 介助型 介護用 介助用 介助式 介護 アルミ スロープ 小型 折り畳み 介助
¥ 8404
(アイ・ソネックス) USAKO ユークッション Lサイズ
¥ 8400
シンエイテクノ ダイヤスロープ(段差解消スロープ)10° 80cm幅(DS10/80) - 80-40
¥ 8400
落札価格8432円
276 入札履歴
終了
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