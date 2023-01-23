ボーヌ プルミエ・クリュ クロ・デ・ムーシュ ブラン 2001年 ドメーヌ・ジョセフ・ドルーアン AOCボーヌ1級 （フランス・白ワイン）【新年の贈り物】

商品情報

ブルゴーニュの有名銘醸畑から飲み頃11年熟成！1880年創業で、ボーヌ本拠地の家族経営の歴史ある偉大なメゾン、ジョセフ・ドルーアン！ヒュー・ジョンソン氏は三〜四ツ星とし、「当然のこととして受けるにふさわしい名声を誇っている栽培業者。上位のワインはボーヌ・デ・ムーシュの白」と大絶賛！パーカー三〜四ツ星生産者で89点！IWC90点！バーガウンド・ドット・コム89点！M.クレイマー氏は、「ボーヌの一級の中でクロ・デ・ムーシュは最も名声が高く、ドルーアン社はこのブドウ畑の最大所有者で、名声をとどろかせている。同社のものが別格であることはありがたい。肉付きがよくて温もりがあり、ブドウの味が強く、抱きしめたくなるようなワインがあるとすれば、クロ・デ・ムーシュであろう」と激賞！ニール・ベケット氏の「死ぬ前に飲むべき1001ワイン」にも登場したボーヌ一級辛口白ワインが少量入荷！

Beaune 1er Cru “Clos des Mouches” Blanc 2001 Domaine Joseph Drouhin

ワイン種類：白ワイン テイスト：辛口

生産地：フランス / ブルゴーニュ / コート・ド・ボーヌ / AOCボーヌ一級

ヴィンテージ：[2001]年 内容量：750ml