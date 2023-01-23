『V-Zone Heat Cutter any 2WayTYPE 3点セット (any 2WayTYPE(パールピンク)+ラヴィアiラインシェーバー(ホワイト)+ラヴィアSラインシェーバー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 14分に出品され03月14日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 V-Zone Heat Cutter any(エニィ) 2WayTYPE(バイブ機能付)・サイズ：(約)145x38x38mm・重量：(約)48g(電池含まず)・材質：ABS・使用電池：単3アルカリ乾電池2本(DC3V)別売・商品説明：V-zone Heat Cutter 「any」 はV-zone(ビキニライン)専用のヒートカッターです。2WayTYPEはバイブ機能が付いていて、肩、脹脛や腰などのツボ押しもできます。 ラヴィア ボディケアシリーズ iラインシェーバー・サイズ：(約)24x126x28mm・重量：(約)25.7g・材質：ABS樹脂一部ゴム塗装(本体)ステンレス(刃)防滴加工・使用電池：単4アルカリ乾電池1本使用(付属)・商品説明：Iライン専用シェーバー。 ラヴィア ボディケアシリーズ Sラインシェーバー・サイズ：最大時：(約)364x50x62(mm)/最小時：(約)242x50x58(mm)・重量：(約)182g・材質：ABS樹脂・使用電池：DC1.5V、単3アルカリ乾電池2本使用(別売)・商品説明：Sライン専用。肩・背中・腰用ロングシェーバー。