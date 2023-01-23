『ファープラスト F3 スタンド (レジーナ専用) ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 15時 13分に出品され04月12日 15時 13分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ファープラスト」より引用"
【商品名】
ファープラスト F3 スタンド (レジーナ専用) ブラウン
【商品説明】
・原産国:イタリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :48×35×156cm
・本体重量:1000g
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8432円
36 入札履歴
終了
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