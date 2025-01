NCT 127 2ND TOUR’NEO CITY：JAPAN THE LINK’（初回生産限定盤／GOODS VER.） [Blu-ray]【コストコ お買い得】

商品情報

種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2022/09/28 販売元:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ 登録日:2022/05/12 NCT 127 エヌシーティーイチニナナ エヌシーティーイチニナナセカンドツアーネオシティージャパンザリンク 特典:シリアル応募抽選券(期限有)(初回生産分のみ特典)/BOX仕様/CD(「Sunny Road」「Colors」)/ミニオフィシャルファンライトキーホルダー/直筆メッセージ入り銀テープ/トレーディングカードA柄セット/アコーディオンポストカード/スマプラ(有効期間2年間)/ARコンテンツ動画(期限有)/特典ディスク【Blu-ray】 内容:Opening/英雄; Kick It/Lemonade/gimme gimme/Elevator(127F)/Love Song/First Love/Run Back 2 U + BASSBOT/Another World/Love Sign/Highway to Heaven/Breakfast/Vibration/Moonlight/The Himalayas/Lipstick/Focus/Lost/The Rainy Night/Back 2 U(AM 01:27)/The Reason Why It’s Favorite/Favorite(Vampire)/Love On The Floor/Bring The Noize/Butterfly(Japanese ver.)/Paradise/Love Me Now/Chica Bom Bom/Colo