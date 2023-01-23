『NCT 127 2ND TOUR’NEO CITY：JAPAN THE LINK’（初回生産限定盤／GOODS VER.） [Blu-ray]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 08時 21分に出品され03月27日 08時 21分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽Jポップ 発売日:2022/09/28 販売元:エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ 登録日:2022/05/12 NCT 127 エヌシーティーイチニナナ エヌシーティーイチニナナセカンドツアーネオシティージャパンザリンク 特典:シリアル応募抽選券（期限有）（初回生産分のみ特典）／BOX仕様／CD（「Sunny Road」「Colors」）／ミニオフィシャルファンライトキーホルダー／直筆メッセージ入り銀テープ／トレーディングカードA柄セット／アコーディオンポストカード／スマプラ（有効期間2年間）／ARコンテンツ動画（期限有）／特典ディスク【Blu-ray】 内容:Opening／英雄； Kick It／Lemonade／gimme gimme／Elevator（127F）／Love Song／First Love／Run Back 2 U ＋ BASSBOT／Another World／Love Sign／Highway to Heaven／Breakfast／Vibration／Moonlight／The Himalayas／Lipstick／Focus／Lost／The Rainy Night／Back 2 U（AM 01：27）／The Reason Why It’s Favorite／Favorite（Vampire）／Love On The Floor／Bring The Noize／Butterfly（Japanese ver.）／Paradise／Love Me Now／Chica Bom Bom／Colo