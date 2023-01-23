『Protection Racket スネアケース 3009RS 14 X 8 リュック LPTR14SD8RS【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 08時 33分に出品され04月15日 08時 33分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Protection Racket スネアケース 3009RS 14" X 8" リュック LPTR14SD8RS



【商品説明】

・14"X8"

・直径43cm、深さ23cm



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。