『BO830 秋冬用防寒ブルゾン サンエス（SUN-S）作業服・作業着JIST8118 静電気帯電防止 撥水 防寒着 防寒ウェア M〜5L 表：ポリ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 49分に出品され03月05日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 無料社名刺繍をご希望の場合は必ずこちらより

刺繍字体・色などの詳細をご確認ください。素材バーバリー

表：ポリエステル65％綿35％

裏：タフタ ポリエステル100％

中綿：ポリエステル100％機能・特徴JIS T8118規格適合

帯電防止素材

撥水

二重前立て

フード取り外し可能

左胸内ポケット

右胸ファスナー付ポケット

衿フリース

左袖ペン差し付

ファスナー/フロント：プラスチック

ポケット：プラスチック

フード部分：プラスチック

ボタン/プラスチックカラーバリエーション（全5色）ネイビー・ブルー・ミントグリーンサイズ表上着サイズMLLLXL4L5L着丈687072747474肩幅545658606264袖丈586062646464胸囲130135140145150155＊注意：サイズにより価格が異なります。XＬ +税抜200円ＵＰ、4Ｌ +税抜400円ＵＰ、5L+税抜800円ＵＰBO830

防寒ブルゾンBO831

防寒コートBO835

防寒パンツBO

カテゴリ ファッション

メンズファッション

学生服 タグ BO830

秋冬用防寒ブルゾン

サンエス（SUN-S）作業服・作業着JIST8118

静電気帯電防止

撥水

防寒着

防寒ウェア

M〜5L

表：ポリ