『BO830 秋冬用防寒ブルゾン サンエス（SUN-S）作業服・作業着JIST8118 静電気帯電防止 撥水 防寒着 防寒ウェア M〜5L 表：ポリ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 49分に出品され03月05日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
無料社名刺繍をご希望の場合は必ずこちらより
刺繍字体・色などの詳細をご確認ください。素材バーバリー
表：ポリエステル65％綿35％
裏：タフタ ポリエステル100％
中綿：ポリエステル100％機能・特徴JIS T8118規格適合
帯電防止素材
撥水
二重前立て
フード取り外し可能
左胸内ポケット
右胸ファスナー付ポケット
衿フリース
左袖ペン差し付
ファスナー/フロント：プラスチック
ポケット：プラスチック
フード部分：プラスチック
ボタン/プラスチックカラーバリエーション（全5色）ネイビー・ブルー・ミントグリーンサイズ表上着サイズMLLLXL4L5L着丈687072747474肩幅545658606264袖丈586062646464胸囲130135140145150155＊注意：サイズにより価格が異なります。XＬ +税抜200円ＵＰ、4Ｌ +税抜400円ＵＰ、5L+税抜800円ＵＰBO830
防寒ブルゾンBO831
防寒コートBO835
防寒パンツBO
入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ ローズストライプ
¥ 8282
入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ ブラックドット
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落札価格8432円
637 入札履歴
終了
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