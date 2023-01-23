『ZERO-S 13.5T(ブラック) ドリフト用ブラシレスモーター【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 23時 49分に出品され04月03日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,432円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZERO-S 13.5T(ブラック) ドリフト用ブラシレスモーター
【商品説明】
・ZERO-S ドリフトスペック ブラシレスモーター 13.5T ブラック
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 13.90 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8432円
800 入札履歴
終了
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