『メガブロック(MEGA BLOKS) パウ・パトロール パウっと変形 パウ・パトロール出動セット パウパトローラーとパウステーション ピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 09時 05分に出品され03月13日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

メガブロック(MEGA BLOKS) パウ・パトロール パウっと変形 パウ・パトロール出動セット パウパトローラーとパウステーション ピース



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.71 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 47.19 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。