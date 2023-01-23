『エルフ ベビー(Fairy Baby) ベビーゲート ペットゲート高さ96cm ベビーフェンス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 18分に出品され04月14日 16時 18分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ホワイト

サイズ：138-145センチメートル (x 1)

【二つの設置方法】(1)突っ張り式取り付け方 壁への突っ張り式の設置方法ですので、穴を開ける必要なく、突っ張るだけで簡単に設置できます。(2)穴あけ式取り付け方安全のため、本品を階段の階上付近や縁側の降り口やガラス戸の近くなどに取り付けたい場合は、壁に穴をあける必要があります。

【片手で開閉可能】上下リンク ダブルロック、より安心です。大人にとって片手で二つのボタンを押しながら少し上に引くだけでロックが解除できます。ペットや幼児がドアーを開くことがで