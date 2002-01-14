『ルクス 24オンスキャンバス2wayトートバッグ vinb-20c40z vinb-20c40z-00s レディース グレーチャコール【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 19分に出品され03月26日 08時 19分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルクス 24オンスキャンバス2wayトートバッグ vinb-20c40z vinb-20c40z-00s レディース グレーチャコール



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長119.5cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ28cmxヨコ(上部41cmx底部27cm)xマチ18cm

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・メイン素材: キャンバス

・持ち手の全長:28.5cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:640g



【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 38.90 cm

奥行 : 40.70 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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