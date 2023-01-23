『デサントゴルフ ポーチ ラウンドバッグ シンプル ゴルフ DQBVJA45 WH00(ホワイト)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 31分に出品され03月15日 06時 31分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

[デサントゴルフ] ポーチ ラウンドバッグ シンプル ゴルフ DQBVJA45 WH00(ホワイト)



【商品説明】

・2023年モデル

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ポリエステル

・メーカー品番:DQBVJA45

・留め具の種類: ボタン

・約23×25×12(cm)

・表地: プラスチック，ポリエステル