『グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 59分に出品され03月26日 18時 59分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
グルーミングタブ 重炭酸イオンケア浴剤 100錠入り(犬・猫などペット用浴用化粧料)
【商品説明】
・【内容量】：15g×100錠
・【原材料・成分】：炭酸水素Na、クエン酸、炭酸Na、PEG6000、カプリリルスルホン酸Na
・【商品サイズ】：180×295mm
・【製造国】：日本
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落札価格8431円
382 入札履歴
終了
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