『ウェットスーツ インナー DELLINGデリングウェットスーツ インナー メンズ 半袖 ホットカプセル ノーマル サーフィン ダイビング 防寒インナー 保温インナ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 10時 56分に出品され03月15日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン ウェットスーツ ロングジョン
【商品名】
DELLING（デリング）ウェットスーツ インナー メンズ 半袖 ホットカプセル ノーマル サーフィン ダイビング 防寒インナー 保温インナ
【商品説明】
・※備考
※製品の特性上、折り目やシワの箇所が白くなることがございますが、品質には問題ございません。予めご了承ください。
・※注意事項
※水中保温性を高めるため、とてもタイトな作りとなっております。普段のサイズより1～2サイズ大きめをお勧めします。 ※サイズに不安がある場合はご購入前にお問い合わせください。
・【抗菌防臭加工】抗菌・防臭加工が施されており、嫌なムレ臭いやニオイの原因となる「雑菌の繁殖」を抑え、気になる臭いを防ぎます。 雑菌の繁殖を抑えることで、雑菌から発生する不快なニオイの元の代謝・分解物をシャットアウト。
・【撥水加工】撥水加工が施されているので、水の浸入を軽減し、高い
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8431円
519 入札履歴
終了
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