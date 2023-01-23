『ベンデイビス ベンディビス リュック メンズ BDW-8141 BENDAVIS デイパック バックパック リュックサック 通学 BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 19時 32分に出品され03月24日 19時 32分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス ベンディビス リュック メンズ BDW-8141 BENDAVIS デイパック バックパック リュックサック 通学 BLACK
【商品説明】
・カラー：BLACK/WHITE BLACK/PINK BLACK/PURPLE BLACK-A BLACK/BLUE
・サイズ：約W33×H45×D21cm 対応サイズ：A4 容量：約32L 重量：約730g 持ち手長さ：約20cm ショルダー長さ：約51～89cm（取り外し不可）
・仕様：Wファスナー式開閉 内側：フリーポケット
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8431円
713 入札履歴
終了
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