『PS4/PS3用 アーケードスティックPro【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 23時 24分に出品され04月17日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アーケードの操作感を体感!格闘ゲーム、シューティングゲームに最適!

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PS4・PS3両対応! *PS4本体で使用する場合は、純正のPS4コントローラが必要です。

ケーブル長3m!

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