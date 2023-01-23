『PS4/PS3用 アーケードスティックPro【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 23時 24分に出品され04月17日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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アーケードの操作感を体感!格闘ゲーム、シューティングゲームに最適!
ターボ機能搭載!
PS4・PS3両対応! *PS4本体で使用する場合は、純正のPS4コントローラが必要です。
ケーブル長3m!
SHAREボタン搭載!
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落札価格8431円
372 入札履歴
終了
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