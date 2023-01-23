『メリッサ&ダグ(Melissa&Doug) 木製おもちゃ アイスクリーム屋さん ごっこ遊び 正規品 9286【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 22時 37分に出品され05月07日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
メリッサ&ダグ(Melissa&Doug) 木製おもちゃ アイスクリーム屋さん ごっこ遊び 正規品 9286
【商品説明】
・アイスクリームディッシャーサイズ : 長さ 約 15cm/直径 約 5cm
・アメリカで大人気の知育玩具メーカー「Melissa & Doug」
・付属品:アイスクリーム屋さんセット 28ピース
・商品のパッケージや中身は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
・対象年齢 : 3歳以上
・木製のアイスクリーム屋さんセットでごっこ遊びを楽しもう!
・本体サイズ : 約 幅 34cm x 高さ 19.5cm x 奥行 21.5cm
【サイズ】
高さ : 19.05 cm
横幅 : 22.10 cm
奥行 : 36.32 cm
重量 : 2.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8431円
682 入札履歴
終了
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