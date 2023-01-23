『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL25mm 接眼レンズ 492406【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 10時 06分に出品され04月04日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL25mm 接眼レンズ 492406



【商品説明】

・B009TEG3VS

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 6.90 cm

奥行 : 12.60 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。