『MACTONリボンを贈る 2way バッグ レディース ショルダーバッグ 牛革 ハンドバッグ 大容量 斜め掛け 通勤 肩掛けバッグ 31CM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 02時 14分に出品され04月10日 02時 14分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MACTONリボンを贈る 2way バッグ レディース ショルダーバッグ 牛革 ハンドバッグ 大容量 斜め掛け 通勤 肩掛けバッグ 31CM
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8431円
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終了
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