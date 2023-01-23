『Aquapac(アクアパック) Small VHF Radio Pro Case Black 229【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 39分に出品され03月24日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,431円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Aquapac(アクアパック) Small VHF Radio Pro Case Black 229
【商品説明】
・サイズ : 122x230x(370)mm
・シーリングシステム : アクアクリップ130mm
・付属品 : 3点ベルト、ストラップ、取扱説明書
・原産国 : イギリス
・材質 : ケース本体/TPU、クリップ部/ABS樹脂
・用途 : 無線機(Small-Medium)
・重量 : 128g
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 16.99 cm
奥行 : 26.01 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8431円
980 入札履歴
終了
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