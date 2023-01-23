『【明るさアップ!】TOSHIBA ネオスリムZプライド 高周波点灯専用形蛍光ランプ 20W形+27W形 2本パック 昼光色 定格寿命18000時間 F【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 04時 49分に出品され03月29日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:管径17mm×外径225mm+管径17mm×外径299mm
質量:80g+100g
光源色:3波長形昼光色
口金:GZ10q
定格ランプ電力:20W(28W)+27W(38W)
定格寿命:18000h
FHC20ED-PDL + FHC27ED-PDL の2個パック
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落札価格8430円
594 入札履歴
終了
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