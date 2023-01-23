『ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 2T6x4トラック&76ミリUSV-BR砲 プラモデル MA35272【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 06時 34分に出品され03月07日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミニアート 1/35 ソビエト連邦軍 2T6x4トラック&76ミリUSV-BR砲 プラモデル MA35272



【商品説明】

・1/35スケール 未塗装プラスチック組み立てキット

・ミニアート・MiniArt (ウクライナ)輸入プラモデル

・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 34.50 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。