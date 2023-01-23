『レゴ(leg0) テクニック マクラーレン セナ GTR(TM) 42123 おもちゃ ブロック プレゼント STEM 知育 車 くるま 男の子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 01時 49分に出品され04月16日 01時 49分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マクラーレン セナ GTR(TM)・ブラック|ブルー 42123

・・Style:マクラーレン セナ GTR(TM)

・マクラーレンセナGTRはほかに類を見ない素晴らしい車。印象的なプレイセットです。

・リアルな機能や美しいデザインのディテールをすべて組み立てて、車をディスプレイしましょう。道行く人の視線を独り占めできます。

・ピストンが動くV8エンジンや、上下に開く二面体のドアなど、本物のスーパーカーのスタイルをディテールまで再現しています。

・究極のスピード、最高のパワー、息を呑むような外観。目を見張るようなグラフィック、カラー、ディテールを備えたマクラーレンのトイカー。

・車の上部にあるホイールを使って操縦します。