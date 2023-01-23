『IZ FRONTIER アイズフロンティア 7632 33 ウォーターリーブルー オールシーズン用 2WAYストレッチ3Dカーゴパンツ 85cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 00時 31分に出品され03月07日 00時 31分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
素材混率 2wayストレッチデニム綿60%ポリエステル23%レーヨン11%ポリウレタン6%
ウエスト 85cm
股上 23.5cm
股下 81cm
通年用
ワタリ幅 32.5cm
裾幅 16cm
【商品説明】
超進化系デニムワークに新色2色を加え、異次元ストレッチデニムは更なる高みへ
業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ
ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現
レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現
洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成
アイズ史上、最も高い収納性を発揮
全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています
収納に便利な4つの後ろポケット
長財布が入るファスナーポケット+2重構造の左側カーゴポケット
膝部分は動きやすい2タック仕様
【商品詳細】
ブランド：アイズフロンティア(IZ Frontier)
商品名：IZ FRONTIER
【当店からの連絡】
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落札価格8430円
693 入札履歴
終了
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