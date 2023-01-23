IZ FRONTIER アイズフロンティア 7632 33 ウォーターリーブルー オールシーズン用 2WAYストレッチ3Dカーゴパンツ 85cm【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

素材混率 2wayストレッチデニム綿60%ポリエステル23%レーヨン11%ポリウレタン6%

ウエスト 85cm

股上 23.5cm

股下 81cm

通年用

ワタリ幅 32.5cm

裾幅 16cm



【商品説明】

超進化系デニムワークに新色2色を加え、異次元ストレッチデニムは更なる高みへ

業界随一のヨコ方向のストレッチ性のみならず、タテ方向にもストレッチ性を発揮し、全方向への生地伸長を実現した圧倒的な着心地の良さ

ポリエステル糸を配合し、一般基準約10倍の驚異的な引き裂き強度(ヨコ)を実現

レーヨン糸の配合により、極上の肌触りを実現

洗練された3Dカッティングでアイズ史上最もスリムなシルエットが完成

アイズ史上、最も高い収納性を発揮

全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています

収納に便利な4つの後ろポケット

長財布が入るファスナーポケット+2重構造の左側カーゴポケット

膝部分は動きやすい2タック仕様



【商品詳細】

ブランド：アイズフロンティア(IZ Frontier)

商品名：IZ FRONTIER



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