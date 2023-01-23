『ブラウン シリーズ3 メンズ電気シェーバー 3枚刃 3050cc-G 丸ごと水洗い可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月29日 10時 06分に出品され04月29日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック 3050cc-G

・サイズ:幅57×奥行48×高さ156mm

・本体重量(kg):0.22