『リビングアウト(Living Out) アイアンプランタースタンド ラティス付き 3段タイプ 2台組【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 06分に出品され04月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 3段2個組・ブラック 幅80cm

・本体サイズ:幅80×奥行60×高さ162cm(1台当たり)

・本体重量:6.2kg(1台当たり)

・耐荷重:10kg(1段あたり)

・組立の有無:お客様組立品

・フェンスにはリーフが施され、エレガントな雰囲気に。 自分好みのお庭造りにぜひ。