『リビングアウト(Living Out) アイアンプランタースタンド ラティス付き 3段タイプ 2台組【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 10時 06分に出品され04月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
3段2個組・ブラック 幅80cm
・本体サイズ:幅80×奥行60×高さ162cm(1台当たり)
・本体重量:6.2kg(1台当たり)
・耐荷重:10kg(1段あたり)
・組立の有無:お客様組立品
・フェンスにはリーフが施され、エレガントな雰囲気に。 自分好みのお庭造りにぜひ。
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¥ 8429
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¥ 8429
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¥ 8429
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¥ 8429
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¥ 8429
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¥ 8427
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¥ 8427
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¥ 8427
タカショー(Takasho) フラワースタンド 4段 31.5x56.5x134.5cm NPM-FS08
¥ 8425
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¥ 8425
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¥ 8425
リビングアウト(Living Out) フラワースタンド フェンス付き スリム 2段 ホワイト
¥ 8424
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¥ 8424
タカショー 園芸ラック パンタグラック L GFH-FS06
¥ 8423
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¥ 8423
Haakong 植木プーリー 格納式ハンガー 6個パック 届きやすい 植物プーリー 高さ調節可能 植物を吊り下げるための
¥ 8422
フラワースタンド プランタースタンドガーデニング屋外棚花台ガーデンラック花瓶置き台花置台アイアン錆び?
¥ 8420
木製 イニュルスタンド/プラントスタンド (幅30cm×奥行30cm×高さ75cm) マホガニー材 アジアン (完成品)
¥ 8418
落札価格8430円
662 入札履歴
終了
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