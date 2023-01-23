『サンライン(SUNLINE) 撥水DRYパンツ(ショート) SUW-05202 ブラック M【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 06時 03分に出品され05月07日 06時 03分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンライン(SUNLINE) 撥水DRYパンツ(ショート) SUW-05202 ブラック M
【商品説明】
・カラー:ブラック
・サイズ:M
・品番:SUW-05202
・素材:ポリエステル92% スパンテックス8%
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 38.29 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8430円
522 入札履歴
終了
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