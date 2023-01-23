『グリーンマックス Nゲージ マルチプルタイタンパー 09-16 (プラッサー&トイラー純正色)ディスプレイキット HO-001 多色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 19時 45分に出品され03月03日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・多色 HO-001
・タンピング作業部には日本国内仕様の「騒音防止板」を装備。実物の上下可動ギミックは差し替え式で取付位置を変更可能。 (移動時は高位置、作業時は低位置にマウント)
・車体中央の「サテライト」ユニットが前後に可動 (手動式)、それに連動して中央部の「タンピングマシーン」部が上下に可動
・車体は複数の成型色で表現 (車体:黄色 屋根:グレー 台車等:黒 窓ガラス・前後灯具:無色クリアー)
・素材:プラスチック
阪急6300系(小窓あり) 4両基本セット [10-1825]]
¥ 8429
JR 12系客車(シュプール大山号用)セット(6両) [98727]]
¥ 8429
ロクハン Zゲージ T008-4 EF66形電気機関車 JR貨物新更新機
¥ 8429
きかんしゃトーマス パノラマセット
¥ 8429
津川洋行 Nゲージ 14035 有田鉄道 コッペル1号機 在籍時/簡易ロッド仕様 (動力付)
¥ 8429
TOMIX Nゲージ 223-2000系近郊電車増結セット 4両 98392 鉄道模型 電車
¥ 8429
KATO Nゲージ E235系 山手線 基本セット 4両 10-1468 鉄道模型 電車 銀
¥ 8429
KATO Nゲージ 80系 準急東海・比叡 増結 4両セット 10-380 鉄道模型 電車
¥ 8429
119系 飯田線 3両セット [10-1487]]
¥ 8429
TOMIX Nゲージ 500系 新幹線 のぞみ 増結セットB 4両 92308 鉄道模型 電車
¥ 8429
キハ48ビューコースター風っこ(夏姿) 2両セット [A6541]]
¥ 8429
TOMIX HOゲージ サハ111 1500 横須賀色 HO-6005 鉄道模型 電車
¥ 8429
701系0番台 秋田色 3両セット [10-1557]]
¥ 8429
JR九州キハ200形(赤色・551+1551)2両編成セット(動力付き) [31662]]
¥ 8429
TOMIX Nゲージ JR ED75 700形 前期型 7156 鉄道模型 電気機関車
¥ 8429
TOMIX HOゲージ サロ110 1200 横須賀色 HO-6006 鉄道模型 電車
¥ 8429
KATO Nゲージ クモユニ82 800番台 横須賀色 M 4867-1 鉄道模型 電車
¥ 8429
KATO Nゲージ EF16 3063 鉄道模型 電気機関車
¥ 8429
落札価格8430円
832 入札履歴
終了
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