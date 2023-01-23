『グリーンマックス Nゲージ マルチプルタイタンパー 09-16 (プラッサー&トイラー純正色)ディスプレイキット HO-001 多色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 19時 45分に出品され03月03日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・多色 HO-001

・タンピング作業部には日本国内仕様の「騒音防止板」を装備。実物の上下可動ギミックは差し替え式で取付位置を変更可能。 (移動時は高位置、作業時は低位置にマウント)

・車体中央の「サテライト」ユニットが前後に可動 (手動式)、それに連動して中央部の「タンピングマシーン」部が上下に可動

・車体は複数の成型色で表現 (車体:黄色 屋根:グレー 台車等:黒 窓ガラス・前後灯具:無色クリアー)

・素材:プラスチック