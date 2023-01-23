『シルバニアファミリー おうち 【そよかぜ丘のお家】 ハ-47【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 35分に出品され03月27日 11時 35分に終了予定です。即決価格は8,430円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 単品・ ハ-47

・・Style:単品

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :362mm×184mm×324mm(W×D×H)

・主な製造国 :中国

・(C)2014 EPODH CO. LTD.

・対象年齢 :3才以上