iFi-Audio USBユニバーサルインターフェース［USB-A端子オス - USB-A端子メス］ iDefender+AA【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。



ペーパーレス化を行っております為、弊社での領収書発行を行っておりません。お客様の購入履歴から領収書発行をお願いしております。





?不要なグラウンドノイズを除去 - 自宅や車のサウンドシステム内のオーディオチェーンから不要なグラウンドループによる音を消します。 3つの接続バージョンがあります:USB A入力→A出力、USB C入力→C出力、USB C入力→A出力

?多数の地球から保護 - PC、ノートパソコン、その他のUSB音楽ソースからUSB電源を切断し、ノイズ干渉の原因となる複数の地球を排除します。

?スマートテクノロジー - USB 3.0高速データ転送テクノロジーを維持し、最適な信号伝送を実現します。 システムノイズフロアを大幅に減らし、ダイナミックなコントラスト、暖かさ、解像度を