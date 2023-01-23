『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL6.3mm 接眼レンズ 492345【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 18時 37分に出品され04月18日 18時 37分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 天体望遠鏡アクセサリー Sky Explorer プローセルアイピース PL6.3mm 接眼レンズ 492345



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 7.10 cm

奥行 : 12.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。