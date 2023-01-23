『折りたたみシャワーチェア2023新登場お介護椅子シャワーチェアー 介護用 軽量 丈夫 アルミ合金フレーム 介護用品 風呂椅子 4段階高さ調節【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 22時 42分に出品され03月04日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
折りたたみシャワーチェア2023新登場お介護椅子シャワーチェアー 介護用 軽量 丈夫 アルミ合金フレーム 介護用品 風呂椅子 4段階高さ調節
【商品説明】
・【2023新登場折りたたみ シャワーチェア 】使用時サイズ:幅53×奥行43×高さ74-82cm/折りたたみ時サイズ:幅53×奥行18×高さ62cm。お風呂椅子は折りたたみ式の省スペース設計を採用、隅に立てればスペースを取らず、狭い浴室にも収納可能 。使用する時展開だけで組立が不要です。
・【4段階高さ調節可能】4段階の高さ調整できるお風呂チェアでございます、身長に合わせてイスの高さを調整して。ボールボダンを押しながら、調節パイプをスライドしてチェアの足に空けられた穴に合わせて高さを調整。座面の高さが44～50cmに調整でき。工具要らずに調節が可能！注意：必ず4脚を同じ高さで使いや
【サイズ】
高さ : 18.90 cm
横幅 : 51.70 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 4.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8429円
398 入札履歴
終了
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