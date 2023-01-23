『Cloz(クロッツ) やわらか湯たんぽ アザラシタイプ (ブラウン) 1個【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 01分に出品され03月23日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

X07DNQ3YZC



【商品説明】

・【お湯の容量の目安】約1.7L

・【素材】本体／クロロプレンゴム・ナイロン・PET キャップ／ABS ネジ付きロート／再生ポリプロピレン

・【耐熱温度】100 【本体サイズ】約33×23×6cm 【製品重量】約300g

・世界初！カバーなしで使えて低温やけどもしにくいウェットスーツ素材の新感覚湯たんぽ！クロッツ やわらか湯たんぽ！



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 47.50 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。