『カイキャプテン チタン マイルド プロタッチ-メタルガード15×10個 業務用 貝印カミソリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 03時 31分に出品され04月29日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「カイキャプテン」より引用
【商品名】
カイキャプテン チタン マイルド プロタッチ-メタルガード15×10個 業務用 【貝印カミソリ】
【ブランド】
カイキャプテン
【商品説明】
・メタルガード付
・内容量：1個15枚入り
・超・硬刃技術PINK搭載!!
【商品カテゴリ】
メンズ剃刀
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8429円
26 入札履歴
終了
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