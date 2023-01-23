『カイキャプテン チタン マイルド プロタッチ-メタルガード15×10個 業務用 貝印カミソリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 03時 31分に出品され04月29日 03時 31分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「カイキャプテン」より引用



【商品名】

カイキャプテン チタン マイルド プロタッチ-メタルガード15×10個 業務用 【貝印カミソリ】



【ブランド】

カイキャプテン



【商品説明】

・メタルガード付

・内容量：1個15枚入り

・超・硬刃技術PINK搭載!!



【商品カテゴリ】

メンズ剃刀



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。