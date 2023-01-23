『iDOO イドー 水耕栽培セット 水耕栽培キット 植物育成用 LEDライト 室内 おしゃれ 家庭用 水耕栽培器 観葉植物 静音 育苗器 プラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 35分に出品され03月23日 08時 35分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
iDOO イドー 水耕栽培セット 水耕栽培キット 植物育成用 LEDライト 室内 おしゃれ 家庭用 水耕栽培器 観葉植物 静音 育苗器 プラ
【商品説明】
・?タイマー機能?ライトは照射時間の異なる3つのライトタイムモード付きです。タイマーを設定すると、12時間、16時間、20時間で自動的に消灯します。この機能は、長期間経った後にライトを再びオンにするのを忘れた際、植物を保護するように設計されています。
・?土を使わず水のみで栽培?水を利用するため、土の入れ替えが不要で、部屋も汚れません。スポンジに種を植え、根は容器本体の水の中で育てます。水耕栽培の方が土栽培よりも、栄養の吸収が早いです。お手入れ簡単、知識や経験が浅くても気軽にLEDの光を利用して、室内で野菜やハーブ類を栽培できます。また、外気の汚れや悪天候、害虫などの心配も少なく、１年中部屋の中で
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8429円
762 入札履歴
終了
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