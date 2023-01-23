『据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ライトグレー)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 13時 42分に出品され03月24日 13時 42分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：約幅600x奥行き450x高さ1450mm(完成時) 爪とぎ : 麻 張り材 : ポリエステル100％ 板 材 : パーティクルボード クッション材：ポリエステル綿