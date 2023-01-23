『The Pet Portal Self Cleaning Dog Brush for Shedding Slicker Brush Cat Long【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 18時 42分に出品され03月23日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名The Pet Portal Self Cleaning Dog Brush for Shedding Slicker Brush Cat Long Haired Pet Brush Grooming Deshedding Supplies - Small Petsブランド：The Pet Portal商品サイズ：Small高さ：7.2 cm横幅：13 cm奥行：24.8 cm 商品番号：色：White素材：Metal