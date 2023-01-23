『尾上製作所(ONOE) マルチハンガー MH-90 地面に打ち込み、ダッチオーブンなどを吊るして使用可能 4本フルセット/2本/1本使用可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 03時 46分に出品され04月20日 03時 46分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
尾上製作所(ONOE) マルチハンガー MH-90 地面に打ち込み、ダッチオーブンなどを吊るして使用可能 4本フルセット/2本/1本使用可能
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 96.00 cm
重量 : 6.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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