『アリーナ セパレート水着 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド） レディース ブラック×モク(BKMK)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 49分に出品され03月21日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アリーナ セパレート水着 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド） レディース ブラック×モク(BKMK)



【商品説明】

・カラー:ブラック×モク(BKMK)

・サイズ:Sサイズ

・フィットネス向け

・メイン素材: ポリエステル・ポリウレタン

・差し込み式パッドにより、脱ぎ着がしやすく、水の中でもしっかりフィット

・水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテム

・素材構成: ポリエステル・ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。