『アリーナ セパレート水着 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド） レディース ブラック×モク(BKMK)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 49分に出品され03月21日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,429円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アリーナ セパレート水着 大きめカラースナップ付きセパレーツ（差し込みフィットパッド） レディース ブラック×モク(BKMK)
【商品説明】
・カラー:ブラック×モク(BKMK)
・サイズ:Sサイズ
・フィットネス向け
・メイン素材: ポリエステル・ポリウレタン
・差し込み式パッドにより、脱ぎ着がしやすく、水の中でもしっかりフィット
・水中でも動きやすく、着脱のしやすさを兼ね備えたアイテム
・素材構成: ポリエステル・ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 ターコイズ(0023) M
¥ 8416
FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 レッド(0005) M
¥ 8416
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 ブラック(0009) S
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 マゼンダ(0025) S
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 ロイヤルブルー(0372) S
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 ブラック(0009) 150
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 マゼンダ(0025) 150
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FOOTMARK フットマーク Jaked(ジャケッド) レディース 水泳 J‐JET オープンバック 820059 ターコイズ(0023) 150
¥ 8416
落札価格8429円
397 入札履歴
終了
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